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Жители Курской области получат отсрочку по уплате налогов

Ведомости

Правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц для граждан, проживающих в Курской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отсрочку предоставят гражданам, местом жительства которых на 1 августа 2024 г. являлась приграничная территория Курской области либо территория региона, где введен режим контртеррористической операции, при условии, что в отношении жителей принято решение об отселении. Это касается налогов, которые подлежат уплате в текущем году. Их можно будет оплатить до 1 декабря 2025 г.

5 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприниматели на приграничной территории Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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