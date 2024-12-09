Жители Курской области получат отсрочку по уплате налогов
Правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц для граждан, проживающих в Курской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отсрочку предоставят гражданам, местом жительства которых на 1 августа 2024 г. являлась приграничная территория Курской области либо территория региона, где введен режим контртеррористической операции, при условии, что в отношении жителей принято решение об отселении. Это касается налогов, которые подлежат уплате в текущем году. Их можно будет оплатить до 1 декабря 2025 г.
5 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприниматели на приграничной территории Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских военных. В субъекте объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.