Жители Курской области получат отсрочку по уплате налогов

5 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприниматели на приграничной территории Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.