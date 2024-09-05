Предприниматели Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам
Предприниматели на приграничной территории Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Это касается налогов, авансовых платежей по налогам, а также страховых взносов, подлежащих уплате в этом году начиная с 1 августа. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.
Список предпринимателей, которые смогут воспользоваться мерами поддержки, сформируют власти региона.
19 августа Мишустин поручил Минфину предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам для предпринимателей на приграничье Курской области.
9 августа ТАСС сообщил, что Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. Совкомбанк также заявил, что спишет все кредиты пострадавшим в регионе. 12 августа ВТБ сообщил, что тоже предоставит кредитные каникулы.
6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.