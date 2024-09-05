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Предприниматели Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Ведомости

Предприниматели на приграничной территории Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Это касается налогов, авансовых платежей по налогам, а также страховых взносов, подлежащих уплате в этом году начиная с 1 августа. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.

Список предпринимателей, которые смогут воспользоваться мерами поддержки, сформируют власти региона.

19 августа Мишустин поручил Минфину предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам для предпринимателей на приграничье Курской области.

9 августа ТАСС сообщил, что Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. Совкомбанк также заявил, что спишет все кредиты пострадавшим в регионе. 12 августа ВТБ сообщил, что тоже предоставит кредитные каникулы.

6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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