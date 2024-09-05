Предприниматели Курской области получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Отсрочку предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Это касается налогов, авансовых платежей по налогам, а также страховых взносов, подлежащих уплате в этом году начиная с 1 августа. Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, приостанавливается проведение ряда налоговых проверок и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.