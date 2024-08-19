Предприниматели из Курской области получат отсрочку по налоговым выплатам

9 августа сообщалось, что Альфа-банк, «Почта банк» и МТС-банк предоставят кредитные каникулы пострадавшим в Курской области. Также Совкомбанк заявил, что спишет все кредиты пострадавшим в Курской области. 12 августа ВТБ заявил, что также предоставит кредитные каникулы.