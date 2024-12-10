Число жертв после взрыва на заводе в Италии увеличилось до четырех человек
Спасатели нашли тела еще двух человек, которые ранее были признаны пропавшими без вести после взрыва на заводе итальянской нефтегазовой компании Eni в Каленцано (Тоскана). Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.
Так, общее количество жертв достигло четырех, передает газета. Более 20 человек пострадали, 15 из них были госпитализированы, и состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Взрыв произошел во время перекачки топлива, после чего последовал пожар. При этом местные власти отметили, что токсичное облако, которое образовалось в результате взрыва, населению близлежащих районов не угрожает.
Тем не менее в радиусе 5 км была объявлена тревога, жителей попросили не открывать окна и не приближаться к месту инцидента. 11 декабря в городе объявлен день траура.
В июле на крупнейшем химическом заводе Германии BASF в городе Людвигсхафене произошел взрыв, после чего последовал пожар. В результате пострадали 14 сотрудников.