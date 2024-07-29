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В результате взрыва на химическом заводе BASF в Германии ранены 14 человек

Ведомости

На крупнейшем химическом заводе Германии BASF в городе Людвигсхафене произошел взрыв, после чего последовал пожар. В результате пострадали 14 сотрудников, сообщает портал Ludwigshafen 24 со ссылкой на заявления концерна и местных властей.

Взрыв произошел в южной части завода. В настоящее время возгорание ликвидировано. Отмечается, что пострадавшие сотрудники получили легкие травмы. Пожарная служба и специалисты завода уже провели замеры для проверки изменения качества воздуха, но серьезных отклонений выявлено не было. Тем не менее из-за сильного задымления жителям города пока рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а кондиционеры – выключенными.

Причины инцидента выясняются, отметили в концерне.

BASF – крупнейший химический концерн Европы, его штаб-квартира расположена в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Концерн представлен в 93 странах и имеет 234 производственных площадки. На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу. В 2016 г. на предприятии также произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек и 44 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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