В результате взрыва на химическом заводе BASF в Германии ранены 14 человек

BASF – крупнейший химический концерн Европы, его штаб-квартира расположена в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Концерн представлен в 93 странах и имеет 234 производственных площадки. На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу. В 2016 г. на предприятии также произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек и 44 получили ранения.