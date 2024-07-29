В результате взрыва на химическом заводе BASF в Германии ранены 14 человек
На крупнейшем химическом заводе Германии BASF в городе Людвигсхафене произошел взрыв, после чего последовал пожар. В результате пострадали 14 сотрудников, сообщает портал Ludwigshafen 24 со ссылкой на заявления концерна и местных властей.
Взрыв произошел в южной части завода. В настоящее время возгорание ликвидировано. Отмечается, что пострадавшие сотрудники получили легкие травмы. Пожарная служба и специалисты завода уже провели замеры для проверки изменения качества воздуха, но серьезных отклонений выявлено не было. Тем не менее из-за сильного задымления жителям города пока рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а кондиционеры – выключенными.
Причины инцидента выясняются, отметили в концерне.
BASF – крупнейший химический концерн Европы, его штаб-квартира расположена в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Концерн представлен в 93 странах и имеет 234 производственных площадки. На заводе в Людвигсхафене производят ингредиенты для красок, лаков, клеев, а также катализаторы, горюче-смазочные материалы и пластмассу. В 2016 г. на предприятии также произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек и 44 получили ранения.