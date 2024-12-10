НАК: в России предотвращено 190 терактов в 2024 году
В России в 2024 г. предотвращено 190 терактов, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Шесть из них готовились в том числе участниками движения «Колумбайн»
Кроме того, были нейтрализованы 38 и задержаны более 1700 бандитов и их пособников.
О последнем предотвращенном теракте стало известно 10 декабря. В Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили подрыв на объекте железной дороги. Силовики задержали россиянина, имевшего также гражданство ФРГ, который хотел совершить теракт по заданию украинских спецслужб.