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НАК: в России предотвращено 190 терактов в 2024 году

Ведомости

В России в 2024 г. предотвращено 190 терактов, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Шесть из них готовились в том числе участниками движения «Колумбайн» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Кроме того, были нейтрализованы 38 и задержаны более 1700 бандитов и их пособников.

О последнем предотвращенном теракте стало известно 10 декабря. В Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили подрыв на объекте железной дороги. Силовики задержали россиянина, имевшего также гражданство ФРГ, который хотел совершить теракт по заданию украинских спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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