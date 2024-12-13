Директор департамента Минобрнауки Олег Чурилов погиб в ДТП
Погиб директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
ТАСС сообщил, что причиной смерти Чурилова стало ДТП: его сбила машина в районе Ленинградского проспекта, 36 в Москве.
Чурилов окончил Финансовую академию при правительстве РФ, руководил Совместным центром трансфера технологий РАН и «Роснано». Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки возглавил в апреле 2022 г.