Колумбия впервые одобрила экстрадицию своего гражданина в Россию

Газета The Guardian 28 ноября сообщила, что правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, установив тем самым мировой рекорд. В ходе операции «Орион» удалось вычислить шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза была найдена на подводной лодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию. Издание отмечает, что операция нанесла существенный урон картелям Латинской Америки. По данным ООН, в мире ежегодно производится 2700 т кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 г. – тогда удалось конфисковать 671 т.