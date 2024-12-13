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Колумбия впервые одобрила экстрадицию своего гражданина в Россию

Ведомости

Компетентные органы Колумбии впервые одобрили запрос России о выдаче своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Генпрокуратура РФ.

Карлос Муноза, которого обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву, вылетел в Россию из Боготы.

Газета The Guardian 28 ноября сообщила, что правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, установив тем самым мировой рекорд. В ходе операции «Орион» удалось вычислить шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза была найдена на подводной лодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию. Издание отмечает, что операция нанесла существенный урон картелям Латинской Америки. По данным ООН, в мире ежегодно производится 2700 т кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 г. – тогда удалось конфисковать 671 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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