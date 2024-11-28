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Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина

Ведомости

Правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, установив мировой рекорд, передает The Guardian.

В ходе операции «Орион» полиция данного государства вместе с иностранными правоохранительными органами вычислили шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза была найдена на подводной лодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

Благодаря оперативным мерам полицейских были прекращены незаконные поставки оружия, а также задержаны переправщики нелегальных мигрантов. Арестовано более 400 человек.

Издание отмечает, что операция нанесла существенный урон картелям Латинской Америки. По данным ООН, в мире ежегодно производится 2700 т кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 г. – тогда удалось конфисковать 671 т.

21 июня «Ведомости» со ссылкой на МВД России сообщили об изъятии 240 кг наркотиков и лабораторного оборудования в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества, фигурантами которого являются 28 человек.

По версии следствия, в Ивановской области была создана нарколаборатория. Товар распространялся через курьеров и онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. ОПГ работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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