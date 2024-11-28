Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина
Правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран изъяли 225 т кокаина за шесть недель, установив мировой рекорд, передает The Guardian.
В ходе операции «Орион» полиция данного государства вместе с иностранными правоохранительными органами вычислили шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза была найдена на подводной лодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.
Благодаря оперативным мерам полицейских были прекращены незаконные поставки оружия, а также задержаны переправщики нелегальных мигрантов. Арестовано более 400 человек.
Издание отмечает, что операция нанесла существенный урон картелям Латинской Америки. По данным ООН, в мире ежегодно производится 2700 т кокаина. Предыдущий рекорд властей Колумбии по объему изъятия этого наркотика был зафиксирован в 2022 г. – тогда удалось конфисковать 671 т.
21 июня «Ведомости» со ссылкой на МВД России сообщили об изъятии 240 кг наркотиков и лабораторного оборудования в рамках расследования уголовного дела об организации преступного сообщества, фигурантами которого являются 28 человек.
По версии следствия, в Ивановской области была создана нарколаборатория. Товар распространялся через курьеров и онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. ОПГ работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях.