Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина

В ходе операции «Орион» полиция данного государства вместе с иностранными правоохранительными органами вычислили шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Часть нелегального груза была найдена на подводной лодке, следовавшей по новому маршруту наркотрафика в Австралию.