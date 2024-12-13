СК РФ возбудил дело после гибели в ДТП директора департамента Минобрнауки
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который сбил директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до пяти лет.
12 декабря Минобрнауки сообщило о гибели Чурова. Ведомство выразило соболезнования родным и близким директора департамента.
Чурилов окончил Финансовую академию при правительстве РФ, руководил Совместным центром трансфера технологий РАН и «Роснано». Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки он возглавил в апреле 2022 г.