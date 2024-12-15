Новогодние телешоу не планируют смотреть почти 50% россиян

В ноябре «Ведомости» писали, что власти российских регионов в преддверии новогодних праздников начали объявлять об отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков, объясняя это непростой ситуацией в стране. В частности, речь идет о Сочи, Краснодаре, Калининграде, Симферополе, Чувашии и др. 6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в столице третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки. В 2022 г. власти более 30 регионов страны в той или иной мере ввели ограничения на праздничные мероприятия, а в 2023 г. более 20 субъектов отказались от проведения новогодних фейерверков.