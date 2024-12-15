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Новогодние телешоу не планируют смотреть почти 50% россиян

Ведомости

С 2020 г. доля россиян, не планирующих смотреть новогодние шоу, увеличилась с 38 до 47% в текущем году. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса от сервиса Superjob.

Исследование проведено среди 1600 совершеннолетних россиян в 369 населенных пунктах во всех округах страны 8–11 декабря. Выяснилось, что лишь каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательные программы. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, причем о таком намерении чаще говорят люди старше 45 лет (43%) и опрошенные с детьми (41%).

В праздничную ночь на своих телеэкранах зрители хотели бы видеть таких певцов, как Шаман, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Нилетто, Люсю Чеботину, Анну Асти и некоторых участников шоу «Голос», следует из результатов исследования.

В ноябре «Ведомости» писали, что власти российских регионов в преддверии новогодних праздников начали объявлять об отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков, объясняя это непростой ситуацией в стране. В частности, речь идет о Сочи, Краснодаре, Калининграде, Симферополе, Чувашии и др. 6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в столице третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки. В 2022 г. власти более 30 регионов страны в той или иной мере ввели ограничения на праздничные мероприятия, а в 2023 г. более 20 субъектов отказались от проведения новогодних фейерверков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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