Новогодние телешоу не планируют смотреть почти 50% россиян
С 2020 г. доля россиян, не планирующих смотреть новогодние шоу, увеличилась с 38 до 47% в текущем году. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса от сервиса Superjob.
Исследование проведено среди 1600 совершеннолетних россиян в 369 населенных пунктах во всех округах страны 8–11 декабря. Выяснилось, что лишь каждый десятый россиянин будет смотреть в новогоднюю ночь развлекательные программы. Каждый третий (34%) включит трансляцию для фона, причем о таком намерении чаще говорят люди старше 45 лет (43%) и опрошенные с детьми (41%).
В праздничную ночь на своих телеэкранах зрители хотели бы видеть таких певцов, как Шаман, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Нилетто, Люсю Чеботину, Анну Асти и некоторых участников шоу «Голос», следует из результатов исследования.
В ноябре «Ведомости» писали, что власти российских регионов в преддверии новогодних праздников начали объявлять об отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков, объясняя это непростой ситуацией в стране. В частности, речь идет о Сочи, Краснодаре, Калининграде, Симферополе, Чувашии и др. 6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в столице третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки. В 2022 г. власти более 30 регионов страны в той или иной мере ввели ограничения на праздничные мероприятия, а в 2023 г. более 20 субъектов отказались от проведения новогодних фейерверков.