СК сообщил об обысках после крушения танкеров в Керченском проливе

Ведомство возбудило два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью одного из моряков. Речь идет о ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Материалы дел переданы в производство управления по расследованию особо важных дел. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК и руководителя главного следственного управления Владимира Терентьева.