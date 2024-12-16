СК сообщил об обысках после крушения танкеров в Керченском проливе
Сотрудники следственного комитета (СК) ведут обыски в компаниях, которые проводили техосмотр танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю в Telegram-канале.
Следователи проводят допросы пострадавших моряков и работников портов, также назначены судебно-медицинские экспертизы, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях, и запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.
Ведомство возбудило два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью одного из моряков. Речь идет о ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Материалы дел переданы в производство управления по расследованию особо важных дел. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК и руководителя главного следственного управления Владимира Терентьева.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, с ее борта эвакуированы все 14 членов экипажа.
Росморречфлот заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. По данным СМИ, танкеры перевозили по 4000 т мазута. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, а премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП).