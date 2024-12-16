Что случилось с танкерами в Керченском проливе

Что случилось с танкерами в Керченском проливеВласти разбираются с последствиям ЧП, которое привело к жертвам
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. Причиной стал шторм со шквалистым ветром.
Согласно информации МЧС России, танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель, с него эвакуировано 13 моряков, один погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, у всех зафиксировано переохлаждение, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Второй танкер, «Волгонефть-239», после полученных повреждений сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. В МЧС сообщили, что поддерживают связь с 14 членами экипажа. При этом, по данным Росморречфлота, всего на двух судах находилось в общей сложности 29 человек. Каждый танкер перевозил более 4 т мазута, писал ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Росморречфлот днем 15 декабря сообщал, что происшествие случилось из-за шторма. К танкерам были отправлены по два буксира и вертолета. В связи с погодными условиями была приостановлена работа Керченской переправы.
Сильный шквалистый ветер и волнение моря достигали семи баллов, писал ТАСС со ссылкой на МЧС. Агентство уточнило, что у «Волгонефть-212» в условиях шторма оторвало носовую часть, происшествие случилось в 8 км от берега. «Волгонефть-239» получил повреждения в том же районе, писало агентство.
На месте ЧП по поручению президента России Владимира Путина была развернута спасательная операция. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства выслушал доклады руководителя МЧС Александра Куренкова, вице-премьера по транспорту Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи со сложившейся ситуацией и «дал необходимые поручения по организации спасательных работ».
Представитель Кремля добавил, что президент также поручил создать правительственную рабочую группу во главе с Савельевым, которая займется организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов. В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края. Позже комиссия была создана распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.
Изначально управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Но позже было решено переквалифицировать одно из них на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) в связи с гибелью члена экипажа корабля. Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Новороссийская транспортная прокуратура по факту крушения судов в Керченском проливе также начала проверку.