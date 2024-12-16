Что случилось с танкерами в Керченском проливе

Второй танкер, «Волгонефть-239», после полученных повреждений сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. В МЧС сообщили, что поддерживают связь с 14 членами экипажа. При этом, по данным Росморречфлота, всего на двух судах находилось в общей сложности 29 человек. Каждый танкер перевозил более 4 т мазута, писал ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.