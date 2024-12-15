ТАСС назвал владельцев потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров
Пермская компания «Кама шиппинг» и московская «Волгатранснефть» являются владельцами судов, которые потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на отраслевой источник.
Согласно информации агентства, ООО «Кама шиппинг» является владельцем танкера «Волгонефть-212», в качестве перевозчика выступает ООО «Стаксель». ЗАО «Волгатранснефть» является одновременно владельцем и перевозчиком судна «Волгонефть-239».
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф на фоне сильного шторма. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, на ее борту остаются 14 членов экипажа, эвакуация была отложена из-за плохих погодных условий, сообщало МЧС.
Росморречфлот днем заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов, согласно данным СМИ, танкеры перевозили по 4 000 т мазута.
Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию, которая будет координировать проведение спасательных работ и ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав комиссии также вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края и др.