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ТАСС назвал владельцев потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

Ведомости

Пермская компания «Кама шиппинг» и московская «Волгатранснефть» являются владельцами судов, которые потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на отраслевой источник.

Согласно информации агентства, ООО «Кама шиппинг» является владельцем танкера «Волгонефть-212», в качестве перевозчика выступает ООО «Стаксель». ЗАО «Волгатранснефть» является одновременно владельцем и перевозчиком судна «Волгонефть-239».

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф на фоне сильного шторма. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, на ее борту остаются 14 членов экипажа, эвакуация была отложена из-за плохих погодных условий, сообщало МЧС.

Росморречфлот днем заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов, согласно данным СМИ, танкеры перевозили по 4 000 т мазута.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию, которая будет координировать проведение спасательных работ и ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав комиссии также вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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