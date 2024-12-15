В МЧС заявили о приостановке эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239»
Спасатели приостановили эвакуацию 14 членов экипажа танкера «Волгонефть 239», который потерпел бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», – говорится в сообщении.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, на ее борту остаются 14 членов экипажа, сообщало МЧС.
Росморречфлот днем заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, а премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП.