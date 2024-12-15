В МЧС заявили о приостановке эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239»

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, на ее борту остаются 14 членов экипажа, сообщало МЧС.