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СК возбудил дело о теракте после гибели генерала Кириллова

Ведомости

Следственный комитет квалифицировал гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника как террористический акт. Дело заведено по ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), говорится в сообщении ведомства на сайте.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений», – сообщает СК, отмечая, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил  на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования.

По версии следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего и были убиты военные.

Кириллову было 54 года – он родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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