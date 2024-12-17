СК возбудил дело о теракте после гибели генерала Кириллова
Следственный комитет квалифицировал гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника как террористический акт. Дело заведено по ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), говорится в сообщении ведомства на сайте.
«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений», – сообщает СК, отмечая, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования.
По версии следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего и были убиты военные.
Кириллову было 54 года – он родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.