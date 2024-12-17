По делу бывшего замминистра Иванова арестовали 37 транспортных средств
Басманный суд Москвы арестовал 37 транспортных средств по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документы дела.
Все транспортные средства зарегистрированы на четырех близких людей Иванова и две подконтрольные фирмы. Арестованы, в частности, автомобили, например Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63, мотоциклы, мотороллер с мотоколяской и катер.
Иванов был задержан в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
24 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что ущерб по делу Иванова составил более 2,18 млрд руб. По информации агентства, Иванов получил взятку за преференции при строительстве кадетских корпусов, ущерб был выявлен после проверки корпусов.
Как отмечал ТАСС, два корпуса строило ведомство Иванова, в частности Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, который также проходит по делу о взятке. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб.