Экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова заочно приговорили к 14 годам

Расследованием уголовного дела с 2019 г. занимался следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2009 г. Маркус и Беджамов создали преступную группу, в которой с 2009 по 2015 г. они вместе с соучастниками присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций.