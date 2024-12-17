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Экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова заочно приговорили к 14 годам

Ведомости

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам заключения по делу о растрате, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Беджамова признали виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Суд также удолетворил гражданские иски на 113 млрд руб. и 30 млрд руб.

Как сообщается, экс-совладелец Внешпромбанка находится в международном розыске. Сейчас Беджамов скрывается от российских правоохранителей в Великобритании, которая отказала в его выдаче.

В январе 2024 г. Хамовнический суд вынес приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу об особо крупной растрате средств кредитной организации. Она является сестрой бежавшего за границу Беджамова и его сообщницей.

Расследованием уголовного дела с 2019 г. занимался следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2009 г. Маркус и Беджамов создали преступную группу, в которой с 2009 по 2015 г. они вместе с соучастниками присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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