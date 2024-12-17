Экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова заочно приговорили к 14 годам
Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам заключения по делу о растрате, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Беджамова признали виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Суд также удолетворил гражданские иски на 113 млрд руб. и 30 млрд руб.
Как сообщается, экс-совладелец Внешпромбанка находится в международном розыске. Сейчас Беджамов скрывается от российских правоохранителей в Великобритании, которая отказала в его выдаче.
В январе 2024 г. Хамовнический суд вынес приговор бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу об особо крупной растрате средств кредитной организации. Она является сестрой бежавшего за границу Беджамова и его сообщницей.
Расследованием уголовного дела с 2019 г. занимался следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2009 г. Маркус и Беджамов создали преступную группу, в которой с 2009 по 2015 г. они вместе с соучастниками присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций.