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Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Recorded Future

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО Recorded Future. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

«[Recorded Future] основана в 2019 г., штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы имеются в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансируется организация за счет американских корпораций», – говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ и «обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России».

Recorded Future – американская компания по кибербезопасности, основанная шведско-американским ученым Кристофером Альбергом. По официальным данным, компания работает с правительствами 47 стран. Всего Recorded Future имеет более 1800 клиентов в 75 странах.

31 октября Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным Генпрокуратуры, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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