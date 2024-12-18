Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Recorded Future
Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американскую НПО Recorded Future. Это следует из сообщения на сайте ведомства.
«[Recorded Future] основана в 2019 г., штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы имеются в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансируется организация за счет американских корпораций», – говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ и «обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России».
Recorded Future – американская компания по кибербезопасности, основанная шведско-американским ученым Кристофером Альбергом. По официальным данным, компания работает с правительствами 47 стран. Всего Recorded Future имеет более 1800 клиентов в 75 странах.
31 октября Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной НПО Young Presidents Organization (YPO). По данным Генпрокуратуры, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах.