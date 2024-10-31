Генпрокуратура РФ признала нежелательным закрытый клуб «молодых президентов»
Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization (YPO). Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах. К основным функциям НПО также относится переезд на Запад молодых перспективных специалистов.
В ведомстве подчеркнули, что деятельность клуба «молодых президентов» направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции западного доминирования в мировом сообществе. YPO также занимается стимулированием протестной активности россиян, взаимодействует с силовыми структурами США и нежелательными в РФ организациями, активно пропагандирует и поддерживает ЛГБТ-сообщество (движение признано экстремистским и запрещено в России).
После начала Россией спецоперации организация участвует в продвижении политики недружественных стран по украинскому конфликту, указывает ГП. Кроме того, НПО закрыто от внешнего контроля.
В сентябре Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» Было отмечено, что фонд распространяет в сети недостоверную информацию о проведении спецоперации, сообщения, дискредитирующие политику руководства России, призывы к терроризму. В начале октября Минюст внес организацию в реестр нежелательных.