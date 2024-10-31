Генпрокуратура РФ признала нежелательным закрытый клуб «молодых президентов»

В ведомстве подчеркнули, что деятельность клуба «молодых президентов» направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции западного доминирования в мировом сообществе. YPO также занимается стимулированием протестной активности россиян, взаимодействует с силовыми структурами США и нежелательными в РФ организациями, активно пропагандирует и поддерживает ЛГБТ-сообщество (движение признано экстремистским и запрещено в России).