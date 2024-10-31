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Генпрокуратура РФ признала нежелательным закрытый клуб «молодых президентов»

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной работу на территории страны американской международной неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization (YPO). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, основная цель бизнес-сообщества на российском направлении – вовлечь молодых бизнесменов в деятельность для реализации соцпроектов с намерением воспитать будущих лидеров общественного мнения в американских интересах. К основным функциям НПО также относится переезд на Запад молодых перспективных специалистов.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность клуба «молодых президентов» направлена на воспитание российской молодежи в рамках концепции западного доминирования в мировом сообществе. YPO также занимается стимулированием протестной активности россиян, взаимодействует с силовыми структурами США и нежелательными в РФ организациями, активно пропагандирует и поддерживает ЛГБТ-сообщество (движение признано экстремистским и запрещено в России).

После начала Россией спецоперации организация участвует в продвижении политики недружественных стран по украинскому конфликту, указывает ГП. Кроме того, НПО закрыто от внешнего контроля.

В сентябре Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» Было отмечено, что фонд распространяет в сети недостоверную информацию о проведении спецоперации, сообщения, дискредитирующие политику руководства России, призывы к терроризму. В начале октября Минюст внес организацию в реестр нежелательных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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