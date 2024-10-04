Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинский «Фонд 24.02»

24 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Фонда 24.02». По данным ведомства, организация распространяет в сети лживую информацию о проведении спецоперации и сообщения, дискредитирующие политику руководства страны, призывы к терроризму. Объединение также сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), оказывая им военную и гуманитарную поддержку.