Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинский «Фонд 24.02»
Минюст РФ внес украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02» в реестр иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной, следует из перечня на сайте ведомства.
«Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02") (Украина)», – сказано в реестре.
24 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Фонда 24.02». По данным ведомства, организация распространяет в сети лживую информацию о проведении спецоперации и сообщения, дискредитирующие политику руководства страны, призывы к терроризму. Объединение также сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), оказывая им военную и гуманитарную поддержку.