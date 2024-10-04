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Минюст внес в реестр нежелательных организаций украинский «Фонд 24.02»

Ведомости

Минюст РФ внес украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02» в реестр иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной, следует из перечня на сайте ведомства.

«Благодiйна органiзацiя "Фонд 24.02" (Фонд 24.02, Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02, Благотворительная организация "Фонд 24.02") (Украина)», – сказано в реестре.

24 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Фонда 24.02». По данным ведомства, организация распространяет в сети лживую информацию о проведении спецоперации и сообщения, дискредитирующие политику руководства страны, призывы к терроризму. Объединение также сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), оказывая им военную и гуманитарную поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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