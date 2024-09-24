Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда 24.02»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02», сообщили в ведомстве.
«В сети интернет фонд распространяет недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, сообщения, дискредитирующие политику руководства Российской Федерации, призывы к терроризму», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ведомстве добавили, что объединение сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар»
13 сентября Генпрокуратура также признала нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Она была создана МИД Польши и АО «Польское телевидение» в 2007 г. Вещание ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках. Основная аудитория телеканала – жители Белоруссии и России.
Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях в 2015 г. Согласно документу, к ним относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. 8 августа этого года глава государства подписал другой закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.