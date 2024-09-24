Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда 24.02»

Президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях в 2015 г. Согласно документу, к ним относятся организации, которые представляют угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. 8 августа этого года глава государства подписал другой закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.