Генпрокуратура признала телеканал Belsat нежелательным в РФ
Польская организация Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite) признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества. На деле же одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», – заявили в ведомстве.
На фоне спецоперации России на Украине «враждебная риторика» телеканала только усилилась, отметили в прокуратуре. На Belsat стали выходить материалы с обвинениями властей РФ в якобы оккупации территорий Украины, а также утверждениями о якобы нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, СМИ сотрудничает с иноагентами, добавили в ведомстве.
Belsat был создан МИД Польши и АО «Польское телевидение» в 2007 г. Вещание ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках. Основная аудитория телеканала – жители Белоруссии и России.
В Белоруссии Belsat признан экстремистским формированием и запрещен. Такое решение было принято в 2021 г., поводом стало освещение протестов в республике в 2020-2021 гг. В 2023 г. Генеральная прокуратура Белоруссии признала экстремистскими материалы YouTube-канала «Белсат Life».