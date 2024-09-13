Генпрокуратура признала телеканал Belsat нежелательным в РФ

На фоне спецоперации России на Украине «враждебная риторика» телеканала только усилилась, отметили в прокуратуре. На Belsat стали выходить материалы с обвинениями властей РФ в якобы оккупации территорий Украины, а также утверждениями о якобы нелегитимности вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, СМИ сотрудничает с иноагентами, добавили в ведомстве.