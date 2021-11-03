В Белоруссии признали польский «Белсат» экстремистским формированием

В феврале этого года журналистки «Белсата» Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии за стрим с акции протеста на «Площади перемен» в Минске 15 ноября 2020 г. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ),