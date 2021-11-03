В Белоруссии признали польский «Белсат» экстремистским формированием
МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат» экстремистским формированием, сообщается в Telegram-канале министерства.
«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ"», — говорится в сообщении. Таким образом, организация внесена в перечень формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.
В феврале этого года журналистки «Белсата» Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии за стрим с акции протеста на «Площади перемен» в Минске 15 ноября 2020 г. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ),
Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходили летом прошлого года после проведения выборов президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.