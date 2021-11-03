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В Белоруссии признали польский «Белсат» экстремистским формированием

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МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат» экстремистским формированием, сообщается в Telegram-канале министерства.

«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ"», — говорится в сообщении. Таким образом, организация внесена в перечень формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В феврале этого года журналистки «Белсата» Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии за стрим с акции протеста на «Площади перемен» в Минске 15 ноября 2020 г. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ),

Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходили летом прошлого года после проведения выборов президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: В Белоруссии журналистки «Белсата» получили по два года колонии за стрим с акции протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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