В Белоруссии журналистки «Белсата» получили по два года колонии за стрим с акции протеста
Журналистки польского телеканала «Белсат» Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии за стрим с акции протеста на «Площади перемен» в Минске 15 ноября 2020 г, сообщил tut.by.
Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Журналистки будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Судья постановил уничтожить четыре ежедневника, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета, которые относились к вещественным доказательствам. У журналисток также конфисковали технику и жилеты с надписью «Пресса».
15 ноября Бахвалова и Чульцова вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где появился стихийный мемориал Романа Бондаренко, погибшего после избиения. Журналистки вели эфир пять часов. В ходе стрима они показали, как люди собирались у мемориала, приехали силовики и провели задержания, затем мемориал разрушили. После разгона людей с площади силовики пришли в квартиру, из которой журналистки вели стрим, и задержали их, пишет tut.by.
По мнению следователей, Бахвалова и Чульцова организовали действия, которые нарушили общественный порядок и работу транспорта, и участвовали в акции. Журналистки в соцсетях собирали активных участников протеста, чтобы создать массовость и противостоять силовикам, считает следствие.
Защита журналисток настаивала на их невиновности. По данным адвокатов, в Минске в тот день не работал мобильный интернет, поэтому участники акций протеста не могли смотреть трансляцию. Эксперты-лингвисты не выявили в речи Бахваловой призывов к каким-либо действиям. Информация, озвученная во время стрима, констатировала происходящее и была нейтральной. Никто из свидетелей обвинения не заявил, что именно действия Бахваловой и Чульцовой привели к тому, что люди пришли на «Площадь перемен», а движение личного и общественного транспорта было перекрыто, отметило издание.
15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко. Вечером 11 ноября Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер.
16 ноября офиициальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что на акции протеста в воскресенье были задержаны более 700 человек. По словам Чемодановой, организаторы акции «цинично использовали в своих целях факт смерти Романа Бондаренко».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.