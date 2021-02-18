В Белоруссии журналистки «Белсата» получили по два года колонии за стрим с акции протеста

Защита журналисток настаивала на их невиновности. По данным адвокатов, в Минске в тот день не работал мобильный интернет, поэтому участники акций протеста не могли смотреть трансляцию. Эксперты-лингвисты не выявили в речи Бахваловой призывов к каким-либо действиям. Информация, озвученная во время стрима, констатировала происходящее и была нейтральной. Никто из свидетелей обвинения не заявил, что именно действия Бахваловой и Чульцовой привели к тому, что люди пришли на «Площадь перемен», а движение личного и общественного транспорта было перекрыто, отметило издание.