Путин призвал продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения
Нужно продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Главная проблема с кадрами – эта проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас стационары есть, и там, известно, работают врачи и доктора, там практически с кадрами вопроса нет. А в первичном звене есть», – заявил Путин.
6 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию рассказал, что в сфере здравоохранения идет модернизация первичного звена, построено более 1000 поликлиник, закуплено 174 000 единиц медоборудования, а в селах и малых городах построено и отремонтировано 10 000 ФАПов, врачебных амбулаторий.