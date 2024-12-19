Духовное управление мусульман России разрешило многоженство

Мужчине также необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. По словам Аляутдинова, если жена не готова с этим мириться или не была поставлена в известность, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного брака мужчина обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.