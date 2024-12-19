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Духовное управление мусульман России разрешило многоженство

Ведомости

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил многоженство при условии равного отношения мужа к женам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда совета и зампредседателя ДУМа, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», – сказал он. Это допускается в том числе при условии, если у супруги «существует неспособность к деторождению» по состоянию здоровья, уточнил он.

В контексте равноправного отношения мужа ко всем женам Аляутдинов пояснил, что оно должно проявляться в равном материальном обеспечении, в представлении отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, муж должен проводить одинаковое количество времени со всеми супругами по установленной очередности.

Мужчине также необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. По словам Аляутдинова, если жена не готова с этим мириться или не была поставлена в известность, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного брака мужчина обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.

Днем 19 декабря Совет улемов ДУМа сообщил о прошедшем заседании. Во время него были рассмотрены четыре проекта фетв, в том числе фетва «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России». Согласно сообщению совета, в разработке этой фетвы принимали участие не только богословы, но и юристы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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