Духовное управление мусульман России разрешило многоженство
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил многоженство при условии равного отношения мужа к женам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда совета и зампредседателя ДУМа, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.
«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», – сказал он. Это допускается в том числе при условии, если у супруги «существует неспособность к деторождению» по состоянию здоровья, уточнил он.
В контексте равноправного отношения мужа ко всем женам Аляутдинов пояснил, что оно должно проявляться в равном материальном обеспечении, в представлении отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, муж должен проводить одинаковое количество времени со всеми супругами по установленной очередности.
Мужчине также необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. По словам Аляутдинова, если жена не готова с этим мириться или не была поставлена в известность, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного брака мужчина обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.
Днем 19 декабря Совет улемов ДУМа сообщил о прошедшем заседании. Во время него были рассмотрены четыре проекта фетв, в том числе фетва «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России». Согласно сообщению совета, в разработке этой фетвы принимали участие не только богословы, но и юристы.