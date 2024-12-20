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Минздрав заявил о 42 пострадавших после столкновения поездов в Мурманске

Ведомости

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области составило 42 человека. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

Из них 14 человек находятся в больницах Мурманска, шестеро – в учреждениях в Санкт-Петербурге. Еще 22 человека обратились к врачам за амбулаторной помощью. Всего в число пострадавших входят семеро детей, следует из данных Кузнецова.

19 декабря РЖД сообщала, что пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении машиниста грузового поезда и его помощника. Их обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которая повлекла за собой гибель двух человек.

18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человека. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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