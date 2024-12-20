Минздрав заявил о 42 пострадавших после столкновения поездов в Мурманске
Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области составило 42 человека. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».
Из них 14 человек находятся в больницах Мурманска, шестеро – в учреждениях в Санкт-Петербурге. Еще 22 человека обратились к врачам за амбулаторной помощью. Всего в число пострадавших входят семеро детей, следует из данных Кузнецова.
19 декабря РЖД сообщала, что пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении машиниста грузового поезда и его помощника. Их обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которая повлекла за собой гибель двух человек.
18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Из-за столкновения с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Количество пассажиров в пассажирском поезде № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, составляло 326 человека. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда.