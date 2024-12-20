Минздрав заявил о 42 пострадавших после столкновения поездов в Мурманске

19 декабря РЖД сообщала, что пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении машиниста грузового поезда и его помощника. Их обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которая повлекла за собой гибель двух человек.