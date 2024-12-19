При столкновении поездов в Мурманской области два человека погибли, пострадал 31

Вечером 18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Пассажирский поезд №11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров. Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий к месту происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда.