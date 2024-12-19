При столкновении поездов в Мурманской области два человека погибли, пострадал 31

При столкновении поездов в Мурманской области два человека погибли, пострадал 31Семьям погибших выплатят по 2,2 млн рублей
Госпитализированы 14 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии. Погибли двое.
РЖД заявила о готовности предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медучреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн руб. Пассажиры также могут рассчитывать на страховые выплаты от компании «СОГАЗ».
Госпитализированным предусматривается выплата по 1 млн руб., обратившимся за медицинской помощью – 500 000 руб. Деньги за билеты вернули 296 пассажирам поезда Мурманск – Санкт-Петербург, у 25 пассажиров запрошены реквизиты для перечисления средств.
По данным компании, со всеми родственниками пассажиров установлена связь. РЖД организует их перевозку к больницам, в которых находятся пострадавшие, и поможет с транспортировкой тел погибших к местам захоронения.
Вечером 18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Пассажирский поезд №11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров. Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий к месту происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда.