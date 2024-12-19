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При столкновении поездов в Мурманской области два человека погибли, пострадал 31

Семьям погибших выплатят по 2,2 млн рублей
Ведомости

При столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Госпитализированы 14 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии. Погибли двое.

РЖД заявила о готовности предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медучреждениях. Родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн руб. Пассажиры также могут рассчитывать на страховые выплаты от компании «СОГАЗ».

Госпитализированным предусматривается выплата по 1 млн руб., обратившимся за медицинской помощью – 500 000 руб. Деньги за билеты вернули 296 пассажирам поезда Мурманск – Санкт-Петербург, у 25 пассажиров запрошены реквизиты для перечисления средств.

По данным компании, со всеми родственниками пассажиров установлена связь. РЖД организует их перевозку к больницам, в которых находятся пострадавшие, и поможет с транспортировкой тел погибших к местам захоронения.

Вечером 18 декабря в Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. Пассажирский поезд №11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров. Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий к месту происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь. По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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