Что известно о столкновении двух поездов в Мурманской области

В результате столкновения пострадали 14 человек. По данным РЖД, четыре пассажира находятся в тяжелом состоянии, один из них проводник. Еще один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. У него черепно-мозговая травма и переломы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На месте происшествия работают медработники и спасатели.