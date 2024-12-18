Что известно о столкновении двух поездов в Мурманской области

Что известно о столкновении двух поездов в Мурманской областиВ результате аварии погиб один человек, начата проверка
Вечером 18 декабря в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. В результате столкновения травмы получили не менее 14 человек. Губернатор региона Андрей Чибис срочно вылетел в Мурманск. «Ведомости» собрали основную информацию о произошедшем.
Об инциденте сообщило РЖД в своем Telegram-канале. По информации компании, столкновение произошло в 16:15 мск на станции Княжая. Пассажирский поезд № 11, который следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, перевозил 326 пассажиров. Движение на участке перекрыто. Для устранения последствий к месту происшествия отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь.
В результате столкновения пострадали 14 человек. По данным РЖД, четыре пассажира находятся в тяжелом состоянии, один из них проводник. Еще один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. У него черепно-мозговая травма и переломы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На месте происшествия работают медработники и спасатели.
По информации оперативных служб региона, причиной столкновения стала неисправность грузового поезда. Людей из затронутых аварией вагонов пассажирского поезда перевели на свободные места в исправные вагоны. Уточняется, что состав в ближайшее время продолжит движение по маршруту.
Губернатор региона прервал командировку и срочно вылетел в Мурманск. Чибис взял ситуацию под свой контроль. Он рассказал, что к месту происшествия прибыли семь бригад скорой помощи и спасатели. В настоящий момент медработники оказывают помощь пострадавшим. Скорая помощь эвакуирует их в Кандалакшскую центральную районную больницу. Спасатели задействовали вертолет территориального центра медицины катастроф, для эвакуации пассажиров выехали автобусы. Подготовлены места для размещения людей.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.