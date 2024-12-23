Госдума в 2025 году рассмотрит проект о защите россиян от лжеблаготворителей

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Авторами инициативы являются семь членов фракции «Единая Россия», в их числе депутаты нижней палаты Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. В пояснительной записке говорится, что предлагаемые поправки в закон позволят защитить российских филантропов от мошенников.