Госдума в 2025 году рассмотрит проект о защите россиян от лжеблаготворителей
Госдума в начале 2025 г. рассмотрит законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие такого законопроекта. Всего в опросе на момент написания материала проголосовали около 43 000 пользователей Telegram: 96% из них одобрили инициативу, 3% ответили, что им «все равно», против – 1%. Детали документа, который планируется рассмотреть в начале следующего года, Володин не привел.
В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Авторами инициативы являются семь членов фракции «Единая Россия», в их числе депутаты нижней палаты Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. В пояснительной записке говорится, что предлагаемые поправки в закон позволят защитить российских филантропов от мошенников.