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Госдума в 2025 году рассмотрит проект о защите россиян от лжеблаготворителей

Ведомости

Госдума в начале 2025 г. рассмотрит законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие такого законопроекта. Всего в опросе на момент написания материала проголосовали около 43 000 пользователей Telegram: 96% из них одобрили инициативу, 3% ответили, что им «все равно», против – 1%. Детали документа, который планируется рассмотреть в начале следующего года, Володин не привел.

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Авторами инициативы являются семь членов фракции «Единая Россия», в их числе депутаты нижней палаты Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин. В пояснительной записке говорится, что предлагаемые поправки в закон позволят защитить российских филантропов от мошенников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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