Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2025 году
Первая рабочая неделя после новогодних праздников в январе 2025 г. продлится два дня. Об этом сообщил Минтруд России в своем Telegram-канале.
Ведомство напомнило, что россияне отправятся на работу в четверг, 9 января. Таким образом, 9 и 10 января будут единственными рабочими днями в первую рабочую неделю.
В России новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота 2024 г., 28 декабря, будет рабочим днем. Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня 28 декабря, заметил, что в конце уходящего года у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками.
4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на 2025 г. Нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, периоды с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.