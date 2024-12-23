Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2025 году

4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на 2025 г. Нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, периоды с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.