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Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2025 году

Ведомости

Первая рабочая неделя после новогодних праздников в январе 2025 г. продлится два дня. Об этом сообщил Минтруд России в своем Telegram-канале.

Ведомство напомнило, что россияне отправятся на работу в четверг, 9 января. Таким образом, 9 и 10 января будут единственными рабочими днями в первую рабочую неделю.

В России новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г. Последняя суббота 2024 г., 28 декабря, будет рабочим днем. Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочего дня 28 декабря, заметил, что в конце уходящего года у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками.

4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором устанавливаются праздничные и выходные дни на 2025 г. Нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, периоды с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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