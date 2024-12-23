Суд повторно изучит иск вдовы экс-главы «Спасских ворот» к его гражданской жене

Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил, и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).