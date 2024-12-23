Суд повторно изучит иск вдовы экс-главы «Спасских ворот» к его гражданской жене
Гагаринский суд Москвы 20 января повторно рассмотрит иск Ирины Тамировой – официальной вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова. Она пытается оспорить сделку по переводу 133 млн руб. его гражданской жене Лилии Невской. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
В феврале 2021 г. Тамиров подписал завещание, оставив многомиллиардное состояние своей дочери Кристине. В 2022 г. по указанию топ-менеджера на счет Невской также было переведено 133 млн руб., пишет агентство. В октябре того же года 72-летний Тамиров умер.
После смерти топ-менеджера его официальная вдова Ирина подала иск в Гагаринский суд Москвы, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств гражданской жене и включить спорные 133 млн руб. в наследственную массу, чтобы разделить их поровну с дочерью Кристиной.
Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил, и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Адвокат Невской Андрей Безрядов рассказал «Ведомостям» свою версию происходящего. По его словам, переданные 133 млн руб. не были отданы Тамировым его подзащитной «на хранение», как якобы утверждают официальная супруга и дочь. Адвокат также полагает, что предварительное следствие закончилось слишком быстро и были допущены некие нарушения.
«Если приговор по уголовному делу вступит в законную силу раньше, чем решение по гражданскому делу, то возникнет так называемая преюдиция – факт, установленный одним судом, обязателен для другого. Обстоятельства одинаковые, а значит, и факты одинаковые», – сказал Безрядов.
При этом «РИА Новости» пишут, что уголовное дело еще не начали рассматривать по существу. Оно находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения.
«Ведомости» не обладают комментарием второй стороны судебного спора и уголовного дела.