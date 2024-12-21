Суд арестовал экс-замминистра просвещения Дениса Грибова

По данным следствия, бывший замминистра совместно с сообщниками, среди которых был экс-проректор подведомственного института, разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, однако мероприятия в рамках контракта не проводились. Для подтверждения выполнения работ злоумышленники вели фиктивную отчетную документацию. Так они похитили и распределили между собой бюджетные средства на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший чиновник скрылся от следствия за пределами РФ. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.