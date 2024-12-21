Суд арестовал экс-замминистра просвещения Дениса Грибова

Суд арестовал экс-замминистра просвещения Дениса ГрибоваОн обвиняется в особо крупном мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова, следует из картотеки суда.
«Постановление об удовлетворении ходатайства. Удовлетворено», – сказано в картотеке.
Грибов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело возбудило Главное следственное управление МВД по Московской области.
21 декабря МВД России сообщило о задержании в одном из московских аэропортов экс-замминистра просвещения РФ по уголовному делу о мошенничестве. Имя задержанного не указывалось.
По данным следствия, бывший замминистра совместно с сообщниками, среди которых был экс-проректор подведомственного института, разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, однако мероприятия в рамках контракта не проводились. Для подтверждения выполнения работ злоумышленники вели фиктивную отчетную документацию. Так они похитили и распределили между собой бюджетные средства на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший чиновник скрылся от следствия за пределами РФ. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.
В ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» рассказали «Ведомостям», что учреждение активно сотрудничает с правоохранительными органами. «Все необходимые материалы предоставлены. Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности», – сказали в образовательном учреждении. Хищения, совершенные Грибовым и другими подозреваемыми по делу, были, предположительно, организованы с участием данного института.
30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин по просьбе Грибова освободил его от должности заместителя министра просвещения РФ. Он был назначен на этот пост в марте 2020 г. В Минпросвещения Грибов в том числе занимался проектом «Российский учитель за рубежом». Последняя новость о деятельности замминистра была размещена ведомством 20 августа. Тогда он участвовал в 25-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
19 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. Краснов указал, что министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева