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Суд арестовал экс-замминистра просвещения Дениса Грибова

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве
София Векслер
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова, следует из картотеки суда.

«Постановление об удовлетворении ходатайства. Удовлетворено», – сказано в картотеке.

Грибов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело возбудило Главное следственное управление МВД по Московской области.

21 декабря МВД России сообщило о задержании в одном из московских аэропортов экс-замминистра просвещения РФ по уголовному делу о мошенничестве. Имя задержанного не указывалось.

По данным следствия, бывший замминистра совместно с сообщниками, среди которых был экс-проректор подведомственного института, разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, однако мероприятия в рамках контракта не проводились. Для подтверждения выполнения работ злоумышленники вели фиктивную отчетную документацию. Так они похитили и распределили между собой бюджетные средства на сумму свыше 54 млн руб. Оперативники задержали трех сообщников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший чиновник скрылся от следствия за пределами РФ. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

В ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» рассказали «Ведомостям», что учреждение активно сотрудничает с правоохранительными органами. «Все необходимые материалы предоставлены. Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности», – сказали в образовательном учреждении. Хищения, совершенные Грибовым и другими подозреваемыми по делу, были, предположительно, организованы с участием данного института.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин по просьбе Грибова освободил его от должности заместителя министра просвещения РФ. Он был назначен на этот пост в марте 2020 г. В Минпросвещения Грибов в том числе занимался проектом «Российский учитель за рубежом». Последняя новость о деятельности замминистра была размещена ведомством 20 августа. Тогда он участвовал в 25-м заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

19 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. Краснов указал, что министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими.

В Минпросвещения пообещали исправить выявленные недочеты.

В подготовке статьи участвовала Анна Киселева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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