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Генпрокуратура обнаружила нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Ведомости

Генеральная прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. О результатах проверок доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в Совете Федерации.

Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. По словам Краснова, министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими.

Краснов отметил, что смена требований раз в полгода или год пагубно влияет на систематизацию процесса. Сейчас зафиксировано 12 000 нарушений в образовательной сфере, около 2000 должностных лиц привлечены к ответственности, передает глава ведомства.

19 декабря в Совет Федерации было отправлено представление Путина о назначении Краснова на должность генпрокурора на второй срок.

В конце ноября Краснов поручил проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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