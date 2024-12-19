Генпрокуратура обнаружила нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре
Генеральная прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. О результатах проверок доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в Совете Федерации.
Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. По словам Краснова, министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими.
Краснов отметил, что смена требований раз в полгода или год пагубно влияет на систематизацию процесса. Сейчас зафиксировано 12 000 нарушений в образовательной сфере, около 2000 должностных лиц привлечены к ответственности, передает глава ведомства.
19 декабря в Совет Федерации было отправлено представление Путина о назначении Краснова на должность генпрокурора на второй срок.
В конце ноября Краснов поручил проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России.