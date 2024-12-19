Минпросвещения обещало исправить недочеты после проверки Генпрокуратуры
Министерство просвещения в ближайшее время устранит недочеты, обнаруженные во время проверки Генпрокуратуры. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения.
«Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены», – говорится в сообщении.
19 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство зафиксировало нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. По словам Краснова, министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими.