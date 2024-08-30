Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Грибова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности заместителя министра просвещения РФ. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.
Грибов уволен по собственной просьбе.
Денису Грибову 44 года. Он был назначен на пост замминистра просвещения в марте 2020 г. До этого в разные годы работал советником руководителя Рособрнадзора, замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования, начальником секретариата председателя Мосгордумы, а также в правительстве Ульяновской области.
В Минпросвещения Грибов, в частности, занимался проектом «Российский учитель за рубежом». Последняя новость о его деятельности была опубликована на сайте ведомства 20 августа. Сообщалось, что замминистра принял участие в 25-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. Тогда Грибов заявил, что в новом учебном году к проекту присоединятся четыре школы Китая. Всего в Китае русский язык изучает 81 000 школьников и студентов.
27 августа Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. До этого с 2022 г. Колударова занимала пост министра образования и науки Донецкой народной республики. Шварцман с 2021 г. была директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения.