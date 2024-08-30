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Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Грибова

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дениса Грибова от должности заместителя министра просвещения РФ. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации. 

Грибов уволен по собственной просьбе.

Денису Грибову 44 года. Он был назначен на пост замминистра просвещения в марте 2020 г. До этого в разные годы работал советником руководителя Рособрнадзора, замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования, начальником секретариата председателя Мосгордумы, а также в правительстве Ульяновской области.

В Минпросвещения Грибов, в частности, занимался проектом «Российский учитель за рубежом». Последняя новость о его деятельности была опубликована на сайте ведомства 20 августа. Сообщалось, что замминистра принял участие в 25-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. Тогда Грибов заявил, что в новом учебном году к проекту присоединятся четыре школы Китая. Всего в Китае русский язык изучает 81 000 школьников и студентов.

27 августа Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. До этого с 2022 г. Колударова занимала пост министра образования и науки Донецкой народной республики. Шварцман с 2021 г. была директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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