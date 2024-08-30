Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Грибова

В Минпросвещения Грибов, в частности, занимался проектом «Российский учитель за рубежом». Последняя новость о его деятельности была опубликована на сайте ведомства 20 августа. Сообщалось, что замминистра принял участие в 25-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. Тогда Грибов заявил, что в новом учебном году к проекту присоединятся четыре школы Китая. Всего в Китае русский язык изучает 81 000 школьников и студентов.