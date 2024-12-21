В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о мошенничестве

По информации следствия, задержанный совместно с экс-проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Злоумышленники заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. При этом необходимые мероприятия проведены не были. Для подтверждения выполнения работ подозреваемые сделали фиктивную отчетную документацию. Таким образом они похитили и распределили между собой бюджетные средства в размере более 54 млн руб.