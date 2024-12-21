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В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о мошенничестве

Ведомости

Правоохранители задержали в одном из московских аэропортов бывшего заместителя министра просвещения РФ по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.

По информации следствия, задержанный совместно с экс-проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Злоумышленники заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. При этом необходимые мероприятия проведены не были. Для подтверждения выполнения работ подозреваемые сделали фиктивную отчетную документацию. Таким образом они похитили и распределили между собой бюджетные средства в размере более 54 млн руб.

Главное следственное управление МВД России по Московской области возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативники задержали трех сообщников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ТАСС, задержанным является Денис Грибов, уволенный в 2024 г.

«Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. По прилету из-за границы мужчина был задержан», – говорится в сообщении.

19 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство зафиксировало нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. По словам Краснова, министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими. Позже в ведомстве пообещали исправить выявленные нарушения.

28 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 55-летней подозреваемой по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Позже ТАСС уточнили, что речь идет о бывшем проректоре РУДН Анжеле Должиковой.

По данным ведомства, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и предпринимателями. На счета контрагентов было перечислено более 1 млн руб. в качестве оплаты. При этом все работы выполняли подчиненные Должиковой. 28 ноября Тверской районный суд Москвы избрал Должиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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