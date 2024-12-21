В Москве задержали бывшего замминистра просвещения по делу о мошенничестве
Правоохранители задержали в одном из московских аэропортов бывшего заместителя министра просвещения РФ по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.
По информации следствия, задержанный совместно с экс-проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Злоумышленники заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. При этом необходимые мероприятия проведены не были. Для подтверждения выполнения работ подозреваемые сделали фиктивную отчетную документацию. Таким образом они похитили и распределили между собой бюджетные средства в размере более 54 млн руб.
Главное следственное управление МВД России по Московской области возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативники задержали трех сообщников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным ТАСС, задержанным является Денис Грибов, уволенный в 2024 г.
«Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. По прилету из-за границы мужчина был задержан», – говорится в сообщении.
19 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство зафиксировало нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Суть нарушений заключается в неэффективном использовании получаемых денежных средств. По словам Краснова, министерство многократно вносит изменения в образовательные процессы, что делает выпускаемые методические пособия устаревшими. Позже в ведомстве пообещали исправить выявленные нарушения.
28 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 55-летней подозреваемой по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Позже ТАСС уточнили, что речь идет о бывшем проректоре РУДН Анжеле Должиковой.
По данным ведомства, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и предпринимателями. На счета контрагентов было перечислено более 1 млн руб. в качестве оплаты. При этом все работы выполняли подчиненные Должиковой. 28 ноября Тверской районный суд Москвы избрал Должиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий.