Суд назначил экс-проректору РУДН Должиковой запрет определенных действий

По данным МВД, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и предпринимателями – они должны были заняться развитием и совершенствованием программ по изучению русского языка. На счета контрагентов было перечислено более 1 млн руб. в качестве оплаты. Все работы на самом деле выполняли подчиненные Должиковой.