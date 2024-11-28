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Суд назначил экс-проректору РУДН Должиковой запрет определенных действий

Ведомости

Тверской районный суд Москвы избрал бывшему проректору Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжеле Должиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий (ЗОД) по делу о хищении бюджетных средств. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.

«Должиковой Анжеле Викторовне, работающей директором Института русского языка РУДН, избрали ЗОД без срока с установлением ограничений», – сказали в суде.

28 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства задержали 55-летнюю подозреваемую по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Позже в ТАСС уточнили, что речь идет о Должиковой.

По данным МВД, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и предпринимателями – они должны были заняться развитием и совершенствованием программ по изучению русского языка. На счета контрагентов было перечислено более 1 млн руб. в качестве оплаты. Все работы на самом деле выполняли подчиненные Должиковой.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники ведомства провели обыски у фигуранта дела, а также у лиц, которые могут быть причастны к хищению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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