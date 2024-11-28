Суд назначил экс-проректору РУДН Должиковой запрет определенных действий
Тверской районный суд Москвы избрал бывшему проректору Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжеле Должиковой меру пресечения в виде запрета определенных действий (ЗОД) по делу о хищении бюджетных средств. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.
«Должиковой Анжеле Викторовне, работающей директором Института русского языка РУДН, избрали ЗОД без срока с установлением ограничений», – сказали в суде.
По данным МВД, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и предпринимателями – они должны были заняться развитием и совершенствованием программ по изучению русского языка. На счета контрагентов было перечислено более 1 млн руб. в качестве оплаты. Все работы на самом деле выполняли подчиненные Должиковой.
Следователи МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники ведомства провели обыски у фигуранта дела, а также у лиц, которые могут быть причастны к хищению.