Мосгорсуд сократил срок заключения экс-главы «Автодора» Кельбаха до девяти лет

Дело Кельбаха рассматривалось в Тверском суде столицы с мая 2022 г. По версии Следственного комитета, в 2015 г. фигурант согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (вела работы на пятом участке Центральной кольцевой автодороги) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в Газпромбанке. В 2017 г. он также одобрил выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (вела работы на первом участке ЦКАД). Следователи посчитали, что он необоснованно использовал бюджетные деньги и средства Фонда национального благосостояния, а ущерб от действий Кельбаха был оценен более чем в 2 млрд руб.