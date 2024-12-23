Мосгорсуд сократил срок заключения экс-главы «Автодора» Кельбаха до девяти лет
Московский городской суд смягчил наказание бывшему председателю правления «Автодора» Сергею Кельбаху, сократив срок лишения свободы с 12 до девяти лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.
«Приговор Тверского суда Москвы изменить и окончательно назначить Кельбаху наказание в виде лишения свободы на срок девять лет», – огласила решение судебная коллегия.
Дело Кельбаха рассматривалось в Тверском суде столицы с мая 2022 г. По версии Следственного комитета, в 2015 г. фигурант согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (вела работы на пятом участке Центральной кольцевой автодороги) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в Газпромбанке. В 2017 г. он также одобрил выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (вела работы на первом участке ЦКАД). Следователи посчитали, что он необоснованно использовал бюджетные деньги и средства Фонда национального благосостояния, а ущерб от действий Кельбаха был оценен более чем в 2 млрд руб.
В июне 2024 г. Тверской суд Москвы признал бывшего председателя правления «Автодора» виновным в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и удовлетворил в полном объеме гражданский иск Минтранспорта о взыскании ущерба в размере более 1,9 млрд руб. Кельбах был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Суд также на три года запретил ему занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.