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Мосгорсуд сократил срок заключения экс-главы «Автодора» Кельбаха до девяти лет

Ведомости

Московский городской суд смягчил наказание бывшему председателю правления «Автодора» Сергею Кельбаху, сократив срок лишения свободы с 12 до девяти лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Тверского суда Москвы изменить и окончательно назначить Кельбаху наказание в виде лишения свободы на срок девять лет», – огласила решение судебная коллегия.

Дело Кельбаха рассматривалось в Тверском суде столицы с мая 2022 г. По версии Следственного комитета, в 2015 г. фигурант согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (вела работы на пятом участке Центральной кольцевой автодороги) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в Газпромбанке. В 2017 г. он также одобрил выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (вела работы на первом участке ЦКАД). Следователи посчитали, что он необоснованно использовал бюджетные деньги и средства Фонда национального благосостояния, а ущерб от действий Кельбаха был оценен более чем в 2 млрд руб.

В июне 2024 г. Тверской суд Москвы признал бывшего председателя правления «Автодора» виновным в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и удовлетворил в полном объеме гражданский иск Минтранспорта о взыскании ущерба в размере более 1,9 млрд руб. Кельбах был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Суд также на три года запретил ему занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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