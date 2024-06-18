Суд приговорил экс-главу «Автодора» к 12 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, к 12 годам колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Его признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ. Суд также на три года запретил Кельбаху занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Экс-главу «Автодора» взяли под стражу в зале суда.
Дело Кельбаха рассматривалось в Тверском суде столицы с мая 2022 г. По версии Следственного комитета, в 2015 г. Кельбах согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (вела работы на пятом участке ЦКАД) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в Газпромбанке. В 2017 г. он также одобрил выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (вела работы на первом участке ЦКАД). Следователи посчитали, что он необоснованно использовал бюджетные деньги, а также средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), предназначенные для строительства ЦКАД, в 2014–2018 гг. Ущерб от действий Кельбаха был оценен более чем в 2 млрд руб.
Строительство ЦКАД должно было завершиться в 2018 г., но сроки несколько раз переносились (последний раз – до 2021 г.), а стоимость проекта росла (с 299,8 млрд до 315,8 млрд руб.). В октябре 2018 г. президент России Владимир Путин поручил проверить контракты на строительство. До этого претензии к ведению работ были у Счетной палаты.
В феврале 2019 г. Кельбах ушел в отставку, на его место был назначен Вячеслав Петушенко.