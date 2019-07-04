Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Сергей Кельбах оказался в кольце

В чем Следственный комитет подозревает бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха

Ущерб следователи оценивают в 2 млрд рублей

Бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в четверг генпрокурор Юрий Чайка. В отношении его возбуждено уголовное дело, ущерб от его действий оценивается более чем в 2 млрд руб. Максимальное наказание, предусмотренное за такое нарушение (ст. 285 Уголовного кодекса), – 10 лет лишения свободы.

По версии Следственного комитета, в 2015 г. Кельбах согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (ведет работы на пятом участке ЦКАД) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб., которую получил Газпромбанк. А в 2017 г. – выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (ведет работы на первом участке ЦКАД). Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные деньги, а также средства фонда национального благосостояния (ФНБ), предназначенные для строительства ЦКАД, в 2014–2018 гг., считает Следственный комитет.

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