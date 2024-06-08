«Коммерсантъ»: гособвинитель запросил 14 лет колонии для экс-главы «Автодора»

Претензии к строительству ЦКАД были сначала у Счетной палаты, а затем и у президента России Владимира Путина, который в октябре 2018 г. поручил проверить контракты на строительство проекта. Строительство должно было завершиться в 2018 г., но сроки неоднократно переносились (последний раз – до 2021 г.), а стоимость проекта росла (с 299,8 млрд до 315,8 млрд руб.).