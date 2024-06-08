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«Коммерсантъ»: гособвинитель запросил 14 лет колонии для экс-главы «Автодора»

Ведомости

Гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшего председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха, узнал «Коммерсантъ».

Судебный процесс над обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями Кельбахом (ч. 3 ст. 285 УК РФ) идет в Тверском суде Москвы с мая 2022 г. В ходе прений гособвинитель по трем вменяемым в вину экс-главы «Автодора» эпизодам запросил для него 14 лет лишения свободы из 15 возможных, уточнило издание.

Ущерб от действий Кельбаха оценивается более чем в 2 млрд руб., писали «Ведомости». По версии Следственного комитета, в 2015 г. он согласовал незаконную оплату компанией «Кольцевая магистраль» (вела работы на пятом участке ЦКАД) комиссии за банковскую гарантию в 3,9 млн руб. в Газпромбанке. А в 2017 г. – выдачу дополнительного аванса в 2 млрд руб. компании «Крокус интернешнл» (вела работы на первом участке ЦКАД). Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные деньги, а также средства фонда национального благосостояния (ФНБ), предназначенные для строительства ЦКАД, в 2014–2018 гг., считали следователи.

Претензии к строительству ЦКАД были сначала у Счетной палаты, а затем и у президента России Владимира Путина, который в октябре 2018 г. поручил проверить контракты на строительство проекта. Строительство должно было завершиться в 2018 г., но сроки неоднократно переносились (последний раз – до 2021 г.), а стоимость проекта росла (с 299,8 млрд до 315,8 млрд руб.).

После ухода Кельбаха в отставку в феврале 2019 г. правительство РФ назначило на должность предправления «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Строительство первого участка ЦКАД в новой Москве началось в 2014 г. Запуск заключительного участка автодороги состоялся в июле 2021. Путин совершил поездку по новому сегменту ЦКАД на автомобиле и принял участие в его открытии. Помимо этого глава государства предложил наделить «Автодор» правом освоения территорий, которые прилегают к строящимся дорогам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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