На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

«Потоки лавы на Гавайях обычно медленно движутся вниз по склону, и люди могут их избежать. Они могут уничтожить все на своем пути, включая растительность и инфраструктуру, что может привести к перекрытию доступа к дорогам и коммуникациям», – пояснил Хон.