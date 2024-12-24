На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
Один из самых активных вулканов в мире – гавайский Килауэа – снова начал извергаться. Извержение последовало за всплеском сейсмической активности, начавшейся 23 декабря. Об этом сообщает Scripps News.
Видеокамеры Геологической службы США зафиксировали, как в воздух выбрасывается гейзерная лава, высота которой в самой высокой точке достигает 270 футов (82,3 м).
«Оно [извержение] началось очень быстро. Большую часть ночи у нас была нормальная фоновая активность. Примерно в 1:30, сейсмичность действительно усилилась. К двум часам ночи мы увидели, что измеряем сейсмичность, связанную с трещиной, которая раскрывается, вытесняемая магмой по мере ее продвижения к поверхности», – рассказал сотрудник геологической службы Кен Хон.
Извержение может вызвать вулканический смог, который может распространяться по ветру и содержать диоксид серы, способный усугубить проблемы со здоровьем дыхательных путей. Служба также предупредила, что в любой момент могут появиться новые трещины и разломы.
«Потоки лавы на Гавайях обычно медленно движутся вниз по склону, и люди могут их избежать. Они могут уничтожить все на своем пути, включая растительность и инфраструктуру, что может привести к перекрытию доступа к дорогам и коммуникациям», – пояснил Хон.
Последний раз Килауэа извергался в сентябре и июне этого года. Излив лавы из вулкана в 2018 г. разрушил более 700 домов.