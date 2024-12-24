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На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Ведомости

Один из самых активных вулканов в мире – гавайский Килауэа – снова начал извергаться. Извержение последовало за всплеском сейсмической активности, начавшейся 23 декабря. Об этом сообщает Scripps News.

Видеокамеры Геологической службы США зафиксировали, как в воздух выбрасывается гейзерная лава, высота которой в самой высокой точке достигает 270 футов (82,3 м).

«Оно [извержение] началось очень быстро. Большую часть ночи у нас была нормальная фоновая активность. Примерно в 1:30, сейсмичность действительно усилилась. К двум часам ночи мы увидели, что измеряем сейсмичность, связанную с трещиной, которая раскрывается, вытесняемая магмой по мере ее продвижения к поверхности», – рассказал сотрудник геологической службы Кен Хон.

Извержение может вызвать вулканический смог, который может распространяться по ветру и содержать диоксид серы, способный усугубить проблемы со здоровьем дыхательных путей. Служба также предупредила, что в любой момент могут появиться новые трещины и разломы.

«Потоки лавы на Гавайях обычно медленно движутся вниз по склону, и люди могут их избежать. Они могут уничтожить все на своем пути, включая растительность и инфраструктуру, что может привести к перекрытию доступа к дорогам и коммуникациям», – пояснил Хон.

Последний раз Килауэа извергался в сентябре и июне этого года. Излив лавы из вулкана в 2018 г. разрушил более 700 домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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