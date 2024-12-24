Финансирующая ВСУ организация Help Heroes Of Ukraine признана нежелательной в РФ

В ноября Генпрокуратура и Минюст также признали нежелательной в РФ деятельность украинского Центра информации о правах человека – «Центр прав людини ZMINA». Утверждалось, что организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».