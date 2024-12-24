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Финансирующая ВСУ организация Help Heroes Of Ukraine признана нежелательной в РФ

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), которая финансирует вооруженные силы Украины. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Организация основана в феврале 2022 г. украинской диаспорой. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

По данным Генпрокуратуры, Help Heroes Of Ukraine финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. Собранные средства идут на закупку снаряжения, экипировку, транспорт, беспилотники, средства связи и личной защиты украинских военных.

В ноября Генпрокуратура и Минюст также признали нежелательной в РФ деятельность украинского Центра информации о правах человека – «Центр прав людини ZMINA». Утверждалось, что организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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