Финансирующая ВСУ организация Help Heroes Of Ukraine признана нежелательной в РФ
Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), которая финансирует вооруженные силы Украины. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Организация основана в феврале 2022 г. украинской диаспорой. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве.
По данным Генпрокуратуры, Help Heroes Of Ukraine финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США. Собранные средства идут на закупку снаряжения, экипировку, транспорт, беспилотники, средства связи и личной защиты украинских военных.
В ноября Генпрокуратура и Минюст также признали нежелательной в РФ деятельность украинского Центра информации о правах человека – «Центр прав людини ZMINA». Утверждалось, что организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».