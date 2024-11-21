Минюст внес в реестр нежелательных украинский Центр информации о правах человека
Минюст России внес украинский Центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций, следует из реестра.
Центр также использует название «Центр прав людини ZMINA».
8 ноября центр признали нежелательной организацией в Генпрокуратуре РФ. По заявлению ведомства, организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».
Как уточнили в Генпрокуратуре, работу центра финансирует госдеп США, правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии и признанные нежелательными зарубежные неправительственные структуры.
4 октября Минюст РФ также внес украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02»