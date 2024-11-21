Минюст внес в реестр нежелательных украинский Центр информации о правах человека

8 ноября центр признали нежелательной организацией в Генпрокуратуре РФ. По заявлению ведомства, организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».