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Минюст внес в реестр нежелательных украинский Центр информации о правах человека

Ведомости

Минюст России внес украинский Центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций, следует из реестра.

Центр также использует название «Центр прав людини ZMINA».

8 ноября центр признали нежелательной организацией в Генпрокуратуре РФ. По заявлению ведомства, организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством «инспирирования национально-сепаратистских настроений».

Как уточнили в Генпрокуратуре, работу центра финансирует госдеп США, правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии и признанные нежелательными зарубежные неправительственные структуры.

4 октября Минюст РФ также внес украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02» (организация признана нежелательной на территории РФ) в реестр иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории России является нежелательной. До этого организацию признала нежелательной Генпрокуратура РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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