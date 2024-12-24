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С Эйфелевой башни эвакуировали посетителей после короткого замыкания

Ведомости

Посетители Эйфелевой башни в Париже были эвакуированы после короткого замыкания на линии электропередачи лифта. Об этом сообщило BFMTV со ссылкой на управляющую компанию достопримечательности Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Техническая проблема вызвала срабатывание пожарной сигнализации, все гости были оперативно выведены из сооружения. Никто из них не пострадал. После проверки безопасности башня будет вновь открыта для посетителей уже сегодня, но ограниченно – только до второго этажа. Вход на шпиль сооружения откроют позднее.

Причина инцидента выясняется, добавили в SETE.

Эйфелева башня была построена в 1889 г. и изначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской всемирной выставки. Но впоследствии она стала одним из главных символов Франции. В преддверии летней Олимпиады-2024 в Париже достопримечательность подверглась реставрации и очистке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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