С Эйфелевой башни эвакуировали посетителей после короткого замыкания
Посетители Эйфелевой башни в Париже были эвакуированы после короткого замыкания на линии электропередачи лифта. Об этом сообщило BFMTV со ссылкой на управляющую компанию достопримечательности Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).
Техническая проблема вызвала срабатывание пожарной сигнализации, все гости были оперативно выведены из сооружения. Никто из них не пострадал. После проверки безопасности башня будет вновь открыта для посетителей уже сегодня, но ограниченно – только до второго этажа. Вход на шпиль сооружения откроют позднее.
Причина инцидента выясняется, добавили в SETE.
Эйфелева башня была построена в 1889 г. и изначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской всемирной выставки. Но впоследствии она стала одним из главных символов Франции. В преддверии летней Олимпиады-2024 в Париже достопримечательность подверглась реставрации и очистке.