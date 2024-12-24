С Эйфелевой башни эвакуировали посетителей после короткого замыкания

Техническая проблема вызвала срабатывание пожарной сигнализации, все гости были оперативно выведены из сооружения. Никто из них не пострадал. После проверки безопасности башня будет вновь открыта для посетителей уже сегодня, но ограниченно – только до второго этажа. Вход на шпиль сооружения откроют позднее.