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Родители нежелательно пребывающих в РФ иностранцев получат такой же статус

Ведомости

Родители иностранных граждан, которых признали нежелательно пребывающими на территории России, будут получать такой же статус. Данный приказ МВД РФ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Такие санкции применяются в случае, если ребенок не достиг совершеннолетия. Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 г.

Согласно законодательству РФ, пребывание иностранца в России может быть признано нежелательным в случае нарушения при въезде в страну, утраты документов на право пребывания, уклонения от выезда по истечении срока или нарушения правил транзитного проезда.

Также решение может быть принято, если иностранец создает угрозу обороноспособности, безопасности, общественному порядку или здоровью населения, а также защите конституционного строя, нравственности, прав и интересов других лиц. Иностранцы, в отношении которых принято такое решение, должны покинуть страну в отведенный срок, иначе они будут депортированы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется с 1 апреля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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