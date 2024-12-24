Родители нежелательно пребывающих в РФ иностранцев получат такой же статус

Также решение может быть принято, если иностранец создает угрозу обороноспособности, безопасности, общественному порядку или здоровью населения, а также защите конституционного строя, нравственности, прав и интересов других лиц. Иностранцы, в отношении которых принято такое решение, должны покинуть страну в отведенный срок, иначе они будут депортированы.