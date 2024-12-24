Родители нежелательно пребывающих в РФ иностранцев получат такой же статус
Родители иностранных граждан, которых признали нежелательно пребывающими на территории России, будут получать такой же статус. Данный приказ МВД РФ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Такие санкции применяются в случае, если ребенок не достиг совершеннолетия. Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 г.
Согласно законодательству РФ, пребывание иностранца в России может быть признано нежелательным в случае нарушения при въезде в страну, утраты документов на право пребывания, уклонения от выезда по истечении срока или нарушения правил транзитного проезда.
Также решение может быть принято, если иностранец создает угрозу обороноспособности, безопасности, общественному порядку или здоровью населения, а также защите конституционного строя, нравственности, прав и интересов других лиц. Иностранцы, в отношении которых принято такое решение, должны покинуть страну в отведенный срок, иначе они будут депортированы.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется с 1 апреля 2025 г.