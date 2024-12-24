Путин готов увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России
Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Об этом он сказал на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. 1000 человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», – сказал Путин.
Кроме того, Путин и Рахмон обсудили направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарных сферах.
В ноябре «Ведомости» писали о том, что около половины обучающихся в РФ студентов из Центральной Азии (56,83%) выбрали российский вуз из-за возможности успешного трудоустройства в стране или на родине после окончания университета. Такая причина стала для обучающихся фактором, который «имеет наибольшее значение» в их решении.
В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона.