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Путин готов увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Об этом он сказал на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. 1000 человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», – сказал Путин.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарных сферах.

В ноябре «Ведомости» писали о том, что около половины обучающихся в РФ студентов из Центральной Азии (56,83%) выбрали российский вуз из-за возможности успешного трудоустройства в стране или на родине после окончания университета. Такая причина стала для обучающихся фактором, который «имеет наибольшее значение» в их решении. 

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дискуссии по теме мигрантов не влияют на отношения Путина и Рахмона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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