Путин готов увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. 1000 человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», – сказал Путин.