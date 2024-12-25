Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 27 человек
При крушении самолета в Актау выжило 27 человек, среди них трое детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана.
Все эвакуированные выжившие доставлены в больницу. Аэропорт Актау открыт и работает в штатном режиме.
В связи с трагедией президент Азербайджана вернется в страну с неформально саммита СНГ. Самолет, выполняющий рейс Баку-Грозный, принадлежал азербайджанским авиалиниям. На борту судна находилось 67 человек, большинство пострадали.